Sophie Codegoni, ritorno di fiamma con Alessandro Basciano? Lei trasloca e lui commenta (e insieme vanno al concerto)

Sophie Codegoni starebbe cambiando casa e, quindi, avrebbe cominciato a chiudere negli scatoloni tutti i suoi vestiti e le sue cose. Qualche tempo fa, aveva annunciato ai suoi fan che voleva modificare l'arredamento dopo la separazione dolorosa da Alessandro Basciano ma, in uno degli ultimi post pubblicati parla di trasloco che, si pensa, sia in un'abitazione un po' più grande e sempre a Milano. L'influencer ha postato una foto di Celine all'interno di un grande scatolone ed ecco il commento di Basciano con cui, poi, è anche andata al concerto dei Club Dogo... I due non compaiono mai insieme, ma se si presta attenzione alle storie su Instagram, è evidente che si trovino nello stesso posto. Ritorno di fiamma confermato?

Il post Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato una foto in cui mostra Celine sorridente all'interno di un grande scatolone e ha scritto: «Trasloco iniziato! Ovviamente ho cominciato impacchettando la cosa più importante di tutte». Il post dell'influencer è piaciuto moltissimo ai fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti. Uno su tutti, però, ha attirato l'attenzione dei follower dell'ex gieffina, ovvero, quello di Alessandro Basciano che ha lasciato qualche emoticon affettuosa per la sua bambina. In tanti, quindi, si sono chiesti se tra i due stia tornando il sereno oppure se entrambi siano d'accordo sul mantenere un rapporto civile per il bene di Celine. I fan dei "Basciagoni", come erano soprannominati Sophie e Alessandro, spererebbero in un ritorno di fiamma che potrebbe essere confermato anche dal fatto che i due siano andati insieme al concerto dei Club Dogo al Forum di Assago.