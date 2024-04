Eva Henger confessa: «Il porno è stato un errore. Ora sogno Venezia». Il suo primo film com Mercedesz (e Kevin Spacey)

di Dajana Mrruku

Un nuovo capitolo della vita di Eva Henger sta per avere inizio. Dopo una carriera di televisione e dopo aver girato numerosi film porno, l'attrice ha deciso di cambiare vita con un nuovo progetto cinematografico che la vedrà per la prima volta nelle vesti di sceneggiatrice in un thriller dove, tra gli attori ci sono anche la figlia Mercedesz e l'americano Kevin Spacey. «Massimiliano (Caroletti, è il marito di Eva nonché produttore cinematografico) sapeva che avevo scritto la sceneggiatura pensando a Kevin e gliel'ha inviata. Tre giorni dopo l'attore l'ha richiamato dicendo che lo voleva fare. All'epoca non erano ancora finiti i suoi due processi: per questo non si è fatto pagare troppo. Ora guadagna di nuovo un milione e mezzo a settimana», ha rivelato Eva Henger.

La nuova vita di Eva Henger

«Ho sempre amato scrivere, ma non avevo il coraggio di realizzare una sceneggiatura.

Il passato da pornodiva

Eva non rinnega il suo passato da attrice hard perché «Ogni esperienza insegna e quelle sbagliate ancora di più, ma per me.... Non dico che lo sia per tutti: a qualcuno piace quel lavoro e non giudico nessuno. Solo che a me non piaceva e ho voluto cambiare prendendomi un rischio: non era detto che sarei riuscita a lavorare in tv. Allora i pregiudizi erano ancora più forti di oggi. Ero sempre con i piedi per terra, puntuale e non facevo capricci. Penso che l'umiltà e l'educazione abbiano dato i loro frutti».

«Una madre non trova mai l'età giusta dei figli per raccontargli questo, perciò l'hanno scoperto da soli prima che potessi farlo io: altre persone si sono sentite in diritto di dirglielo», ha rivelato poi la Henger sul suo passato.

