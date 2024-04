Eva Henger, lacrime a "La Volta Buona": riabbraccia la figlia Mercedesz dopo due anni di silenzio. Il motivo lite

di Dajana Mrruku

Il salottino di Caterina Balivo a "La Volta Buona" è stato la location di una perfetta riappacificazione tra mamma e figlia. Eva Henger non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto sua figlia Mercedesz correrle incontro per abbracciarla fortissimo: mamma e figlia non si parlavano da oltre due anni a causa dell'ex compagno della ragazza, Lucas Peracchi che l'aveva allontanata dalla famiglia.

L'incontro tra le lacrime

Eva Henger e Mercedesz hanno trascorso un periodo molto buio dove si sono allontanate a causa delle interferenze dell'ex della ragazza: «C'entra un uomo - ha detto Eva, lasciando intendere che si riferisse a Lucas Peracchi -.

Mercedesz ha risposto alla mamma: «Sicuramente non è stato facile ma quello che io le ho sempre chiesto erano delle scuse che lei addirittura, pur di evitarle, me le ha date sarcasticamente: ‘Scusa, se pensi che te lo debba..." .In un modo o nell’altro siamo riuscite a ritrovarci e il rapporto di oggi non è mai stato così forte, sono stati anni brutti e mi dispiace che ci sia voluto questo per arrivare ad essere così unite».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 22:27

