Miriam Leone torna al lavoro dopo il parto, sul set con il figlio di 3 mesi: «La persona più speciale di tutti»

Miriam Leone è tornata sul set tre mesi dopo aver parto il figlio Orlando, nato il 29 dicembre scorso dall'amore con il marito Paolo Carullo. L'ex Miss Italia e attrice ha condiviso un video molto dolce che la raffigura in giro per il set dove sta girando probabilmente la sua nuova campagna beauty. Tra uno scatto e un ritocco al trucco, il piccolo Orlando fa capolino per richiedere le attenzioni della mamma e tutto d'un tratto, il resto scompare.

Orlando accompagna mamma a lavoro

Il piccolo Orlando cresce giorno dopo giorno e finalmente oggi, 12 aprile, ha accompagnato mamma Miriam Leone a lavoro. L'ex Miss Italia ha condiviso questi momenti con il suo piccolo, rendendoli ancora più magici: «La magia nella mia vita è riuscire a mettere insieme persone speciali con cui condividere anche il mio lavoro… stavolta, però, sul set c’era la persona più speciale di tutte con me».

Orlando è stato bravissimo, non si è mai intromesso con versetti e urletti, ma ha sempre atteso con pazienza il ritorno di mamma per qualche poppata fuori orario e il cuore di Miriam Leone è esploso d'amore.

