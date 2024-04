Monia La Ferrera, la foto con Josh Rossetti: «Contro il mondo». Poi il consiglio ai fan su come dimenticare le corna

di Redazione web

Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono più felici che mai e, dopo una breve rottura durata qualche giorno, ora sono tornati sui social a postare foto e storie di coppia. Proprio nelle scorse ore, l'ex gieffina ha fornito consigli sull'amore alle sue fan e, ovviamente, ha menzionato anche il fidanzato.

Josh, poi, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Monia, la cui didascalia recita: «Contro il mondo», che ha riscosso molto successo in poco tempo e ha ricevuto anche il commento di mamma Marcella Bonifacio che sembra essere davvero felice della storia d'amore tra il figlio e la 35enne di Catania.

I consigli di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ama confrontarsi sull'amore con le sue fan e, quindi, mette spesso a loro disposizione il box con le domande. Una ragazza, ad esempio, le ha scritto: «Sono separata con una bambina di 9 anni e non riesco a trovare l'amore», quindi, Monia ha postato una foto insieme a Josh Rossetti le ha scritto: «Guardami... Ho due bambine, di 12 e 5 anni... Non devi cercarlo l'amore, non è una caccia al tesoro, è quel colpo di fortuna che ti cambia la vita quando meno te lo aspetti! Arriverà, prima o poi, e tutto sarà più leggero».

Monia ha anche scherzato sul rapporto con Josh Rossetti e quando una follower le ha chiesto se lui è geloso o meno, lei ha semplicemente risposto: «Poco poco».

Monia La Ferrera e le "corna"

Monia La Ferrera, quando era nella casa del Grande Fratello, ha anche raccontato la sua storia complicata con l'ex marito Blazej Augustyn che la tradiva.

