«Amadeus lascia la Rai e passa al Nove, la decisione di lasciare la tv pubblica»: il retroscena su "Affari Tuoi" e chi lo sostituirà

di Dajana Mrruku

Uscire di scena nel momento più alto della sua carriera, questa sarebbe l'idea di Amadeus. Secondo alcune indiscrezioni, il futuro del conduttore dalle uova d'oro in Rai avrebbe i minuti contati. Il contratto con la rete pubblica segna la propria scadenza tra qualche mese, all'inizio dell'estate, ma i vertici alti stanno già valutando un rinnovo. Eppure Ama non avrebbe intenzione di firmare nuovamente. Il motivo? Forse una migrazione verso un canale e una rete che sta pian piano acquisendo i principali conduttori della Rai: prima Fabio Fazio e adesso (forse) Amadeus...

Ieri Amadeus avrebbe comunicato ai vertici Rai in maniera ufficiosa la decisione di lasciare la tv pubblica e di passare al Nove, dove si occuperebbe di tutto dell’intrattenimento del canale.

La stessa offerta proposta dalla Rai, sicuramente con un cachet diverso.



L'indiscrezione sul futuro di Amadeus

Il futuro di amadeus potrebbe non essere più in Rai, ma bensì sul Nove. Secondo quello che riporta TvBlog: «Ieri Amadeus avrebbe comunicato ai vertici Rai in maniera ufficiosa la decisione di lasciare la tv pubblica e di passare al Nove, dove si occuperebbe di tutto dell'intrattenimento del canale. La stessa offerta proposta dalla Rai, sicuramente con un cachet diverso. #AffariTuoi resterebbe blindato in Rai, insieme ad altri format. E già si fantastica sul successore di Amadeus alla guida del game show: si fanno i nomi di Stefano De Martino e Fedez, ma per ora sono solo fantasie».

Un cambiamento totale, quindi, per Amadeus che andrebbe a far visita nel camerino accanto a Fabio Fazio, collega di lunga data. Che cosa ne penserà Fiorello?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 15:23

