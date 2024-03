Amadeus verso Mediaset? La conferma di Fiorello a Viva Rai2: «Pier Silvio Berlusconi lo vuole»

di Dajana Mrruku

Le voci che Pier Silvio Berlusconi voglia portare Amadeus in Mediaset si stanno facendo sempre più forti e ovviamente Fiorello non poteva perdere l'occasione di rivelare qualcosa in più al riguardo. «Parlo sempre di te, Pier Silvio», ha esordito così Fiore durante la nuova puntata di Viva Rai2, con ospite Rose Villain che ha incantanto con la sua "Click Boom". Il conduttore ha rivelato le intenzioni di Berlusconi, lasciandosi sfuggire qualcosa in più.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

La conferma di Fiorello

La nuova puntata di Viva Rai2 ha dato il buongiorno ai telespettatori con Fiorello, Biggio e Casciari sempre pronti a commentare le notizie più importanti della giornata. Tra queste, ovviamente, le voci su un possibile "incontro" tra Pier Silvio Berlusconi e Amadeus perché «Mediaset sarebbe interessata al conduttore della Rai».

Fiorello ha confermato le voci, dicendo che «è tutto vero». Il futuro di Amadeus potrebbe proseguire sulla rete privata?

Per adesso, come lui stesso ha confermato, il contratto con la Rai porta la scadenza verso l'inizio dell'estate e poi, si vedrà...

