Amadeus lascia la Rai? «Il contratto è in stand-by, ma non è una questione di soldi»

Amadeus «vicino all'uscita» dalla Rai. La novità che potrebbe cambiare il panorama televisivo italiano vuole il cinque volte conduttore del Festival di Sanremo sempre più lontano da viale Mazzini. Fonti vicine alla trattativa per il rinnovo del suo contratto (in scadenza ad agosto) avrebbero rivelato a Giuseppe Candela su Dagospia che il processo è attualmente in una fase di stallo, tanto che la Rai potrebbe presto ritrovarsi senza il suo conduttore di punta.

Amadeus, il contratto in stallo

L'impasse non sembra essere motivata da questioni economiche, aspetto che viene «escluso da più parti», secondo Candela. Piuttosto, le incertezze riguardanti il futuro della leadership della Rai, con l'Ad Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi in procinto di concludere il loro mandato, starebbero influenzando le negoziazioni. La situazione interna appare divisa, con una corrente che desidera ardentemente la conferma di Amadeus e che avrebbe persino avanzato proposte significative per il suo rinnovo.

Il sito di Roberto D’Agostino suggerisce che alla base delle perplessità di Amadeus ci sia il desiderio di ottenere maggiore autonomia e libertà per i suoi futuri progetti.

Nove e Mediaset

E se Amadeus decidesse di lasciare la Rai, quali potrebbero essere le sue prossime destinazioni? Il mercato televisivo si sta già mobilitando all'idea, con Discovery che avrebbe manifestato interesse verso il conduttore che potrebbe voler seguire l'esempio del collega Fabio Fazio, già passato sotto la sua ala. Inoltre, non si può escludere Mediaset dalla lista dei potenziali nuovi datori di lavoro. L'ambizione di Pier Silvio Berlusconi di attirare Amadeus a Cologno Monzese, e forse persino di tentare un colpo grosso portando il Festival di Sanremo sotto un'altra emittente nel 2025, quando scadrà l'attuale accordo tra il Comune e la Rai, apre scenari intriganti per il futuro del panorama televisivo nazionale.

