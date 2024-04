Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025? Lui non si espone: «Non lo dirò mai». Ma infuria già il toto-nome

di Ida Di Grazia

Carlo Conti prossimo conduttore di Sanremo 2025? La domanda è "esplosa" durante la conferenza stampa di presentazione dei David di Donatello , e ha aperto le porte a nuovi scenari post Amadeus. I bookmaker hanno colto la palla al balzo e stravolto le quote a favore del presentatore toscano.

“C'è ancora domani” da record, 19 candidature ai David di Donatello: domina Paola Cortellesi, segue Matteo Garrone

Carlo Conti prossimo conduttore di Sanremo 2025?: «Non lo diro mai», ma i bookmaker ci credono

Carlo Conti nuovo conduttore Sanremo

Dagospia ha sganciato la bomba, ma Carlo Conti fa il misterioso sulla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2025, e durante la conferenza stampa di presentazione dei David di Donatello ha detto: «Io al timone di Sanremo 2025? Non lo so, non so nulla.

Cosa dicono i bookmaker

«Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie», queste le parole di Carlo Conti che, secondo i betting anaylist di Snai, fanno balzare il toscano in testa, ora favorito, come prossimo conduttore del Festival di Sanremo per l’edizione 2025, a 2,75, davanti ad Alessandro Cattelan, in pole fino a tre settimane fa, offerto a 3,50.

Come rileva agipronews segue Amadeus e Stefano De Martino,al debutto assoluto, entrambi a 5,50 volte la posta. Più lontana un’altra prima assoluta, quella di Gerry Scotti, fissata a 7,50 come la prima donna in lavagna, Maria De Filippi, già sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, ma mai da direttrice artistica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA