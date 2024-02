Sanremo 2024, la diretta della finale: stasera il vincitore e tutti i premi. Torna Fiorello, tra gli ospiti Argentero e Bolle

di Ida Di Grazia

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scoprire chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica generale con tutti e 30 i cantanti. Questa sera verrano assegnai anche: il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Stampa Lucio Dalla, Il Premio Sergio Bardotti al miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Co Conduttore Fiorello. Ospite Roberto Bolle.

20.10 Collegamento con il Tg1. Con Amadeus ci sono Fiorello e Roberto Bolle. «Questa sera per la prima volta il pubblico scoprirà la classifica generale»

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA