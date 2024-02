Irama, "Tu no": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

di Redazione Web

Irama presto a Sanremo con il nuovo brano intitolato "Tu no". Il singolo è «solo una stupida canzone per riportarti da me», recita il testo con il quale il giovane cantante proverà a vincere la 74esima edizione del Festival. Un Irama diverso rispetto al solito, che porterà due grandi temi sul palco dell'Ariston, da lui considerati universali: la mancanza e la distanza. Due fenomeni che generano sentimenti contrastanti e di nostalgia, ma spinti da qualcosa di reale che «ti smuove dentro».

Irama

"Tu no" brano di Irama - Testo

di F. M. Fanti - G. Nenna - E. Mattozzi - F. Monti - G. Colonnelli Ed. Thaurus Publishing/Maira/Iris Flower - Milano

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA