Bnkr44, "Governo punk": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

L'anno scorso i Bnkr44 erano a Sanremo giovani, dove sono arrivati sul podio grazie al brano "Effetti speciali", ottenendo quindi la possibilità di prendere parte a Sanremo 2024 con il brano "Governo punk".

Il gruppo è nato nel 2019 a Villanuova, una frazione del comune di Empoli, nella provincia di Firenze. La formazione è composta da membri nati tra il 2000 e il 2001. Il loro percorso musicale è iniziato con la pubblicazione delle prime canzoni su SoundCloud, ma hanno rapidamente ottenuto visibilità e successo dopo la pubblicazione del loro primo album, intitolato "44.deluxe".

Bnkr44 (ph Lorenzo Stefanini)

"Governo punk" il brano dei Bnkr44 - Testo

D. Caponi, A. Locci, D. Lombardi, P. Serafini, M. Vittiglio, J. Ettorre e J. Adamo

Dammi una città, un governo punk

Sono un Dio che ha una regina da salvare

(Sotto il temporale)

Dammi la metà di un cachet da star

Un’identità, ma da cui possa scappare

(Fammi vergognare)

Parliamo da soli in una notte di prigione

Con gli occhi spalancati e le labbra di silicone

Dammi un po’ di te, un pezzo dei Blur, un locale da spaccare

(Fammi vergognare)

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

(Un, due, tre, qua-)

C’è una novità, un governo punk

L’anno che verrà me ne vado un anno al mare

(Sotto il temporale)

Stamattina io mi lavo i denti col gin

Metto i soliti jeans

Sono un nomade in un attico chic

(Ma non abitavi a Beverly Hills?)

Ti pare

Parliamo d’amore in mezzo a una rivoluzione

Ti pettini i capelli con una calibro 9

Metti un altro film, un pezzo dei Queen

Metti che finisce male?

(Ma non ci pensare)

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

Governo punk

Questa città sembra una maledizione

Restiamo qua, fermi a guardare

Un tramonto in televisione

Governo punk

Questa città sembra una competizione

Restiamo qua, fermi a guardare La nostra generazione

(Un, due, tre, qua-)

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

