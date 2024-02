In attesa dell'inizio di Sanremo 2024, i Negramaro sono stati annunciati come vincitori del "Premio Lunezia per Sanremo 2024" per il loro brano "Ricominciamo tutto". La band ha vinto il premio, dedicato ai testi dei big in gara al Festival di Sanremo, superando la concorrenza di altri artisti di spicco come Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Mr. Rain, BigMama, Loredana Bertè, Dargen D'Amico e i Santi Francesi.