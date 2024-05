Concerto Primo Maggio, le pagelle delle esibizioni: Noemi (6), “Hallelujah” c'è Ermal Meta (10), la pioggia ferma i Bloom, Cor Veleno impermeabile (9)

di Mattia Marzi

Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco del Circo Massimo.

Concerto del Primo Maggio a Roma, la scaletta: partono i Bloom e chiude Piero Pelù. Gli artisti (e l'ordine di esibizione)

A presentare la giornata, in onda in diretta su Rai3 ci sarà la coppia inedita formta da Noemi e Ermal Meta. Si parte alle 13.15 alle 13.15 con un opening di Big Mama (in esclusiva per Rai Play) e dalle 15.15 via alle performance dei cantanti. Vediamo dunque in diretta le (nostre) pagelle delle esibizioni.

Noemi e Ermal Meta - voto 6

«Avranno la stoffa dei conduttori?», ci si chiedeva alla vigilia. «E in caso di imprevisti, come si comporteranno?”. Vengono messi subito alla prova dall’acquazzone che battezza il Concertone, a inizio maratona. Danno il benvenuto alla folla, poi annunciano Giusy Ferreri e i suoi Bloom.

Concerto Primo Maggio, le pagelle: Noemi (6), Ermal Meta (10) i problemi tecnici (causa pioggia) fermano i Bloom, Cor Veleno (9)

La voce di “Non ti scordar mai di me” fa per iniziare a cantare, ma deve fermarsi per via dei problemi tecnici legati alla pioggia.

Cor Veleno - 9



«Su le mani, Roma». A loro, icone della scena hip hop capitolina, della pioggia non frega assolutamente nulla. I più rock n roll. Si fanno coraggio prendendosi il palco del Concertone mentre Giusy Ferreri temporeggia. Cominciano a suonare, ma devono immediatamente fermarsi: il Circo Massimo finisce letteralmente sotto una tempesta e la tempesta diretta viene interrotta.

Ermal Meta - voto 10



Ci prova lui a intrattenere la folla del Circo Massimo e gli spettatori incollati davanti alla tv. “Il problema tecnico è più grave del previsto. Suono la chitarra acustica, questa la posso suonare”. Attacca “Hallelujah” di Leonard Cohen. Le nuvole si allontanano e splende il sole. Qualcuno grida al miracolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA