Gianni Morandi, con «Evviva!» per celebrare i 70 anni della Rai. Ospiti della prima puntata Leo Gassmann e Carlo Conti​

di Redazione web

Un ritorno in grande stile per Gianni Morandi: in occasione dei 70 anni della Rai, l'artista torna in prima serata su Rai 1 con Evviva!. Il programma in onda venerdì 26 aprile alle 21.30 è un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un percorso anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l'ha fatta ma anche di chi l'ha seguita e amata.





La prima puntata

Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal "Musichiere" di Mario Riva, che univa ospiti, giochi e canzoni, a "Studio Uno", da "Canzonissima" fino a "Fantastico", senza dimenticare i nuovi format come "Carramba", varietà che aveva per protagonista la gente comune, gli "One man show", da Giorgio Panariello a Rosario Fiorello), i talent.

I primi ospiti sono Leo Gassmann e Carlo Conti.

Morandi conduttore

Un racconto in prima persona, quello di Morandi, che questi anni della Tv li ha attraversati tutti passando da giovanissimo spettatore a grande protagonista vivendo anche momenti drammatici, quando la grande storia ha incrociato il varietà: la bomba di Piazza Fontana a Milano, esplosa mentre a Roma c'erano le prove di "Canzonissima", e che finì per condizionare profondamente uno dei programmi più amati dagli italiani, oppure il rapimento di Aldo Moro mentre in onda c'era "Ma che sera" con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese.

Chi è Leo Gassman

Leo Gassmann, nato a Roma, il 22 novembre 1998, è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così. È figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. I suoi nonni paterni furono l'attore e regista Vittorio Gassman e l'attrice Juliette Mayniel. Inizia ad approcciare la musica all'età di 7 anni con la chitarra classica, in seguito, a 9 anni entra nel conservatorio di Santa Cecilia. A distanza di cinque anni abbandona la musica classica per dedicarsi al canto. Nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, giungendo fino alla semifinale con l'inedito Piume, classificandosi quinto. Nel dicembre 2019 ha superato le selezioni di Sanremo Giovani 2019, grazie alle quali nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo il 7 febbraio con il brano Vai bene così. Il 4 dicembre 2022 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 nel quale arriva diciottesimo con il brano Terzo cuore. L'11 febbraio 2024 esce il film TV per Rai 1 Califano nel quale Gassmann debutta come attore proprio nei panni di Franco Califano.



Chi è Carlo Conti

Non ha bisogno di presentazioni. Carlo Conti, nato a Firenze, il 13 marzo 1961, è uno dei più noti volti di mamma Rai. Conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo e disc jockey italiano. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. E il suo nome, dopo l'addio alla Rai di Amadeus, è in lizza per l'edizione del 2025. Inoltre, dal 2017, è direttore artistico dello Zecchino d'Oro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA