Renga e Nek, "Pazzo di te": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

di Redazione Web

Francesco Renga e Nek, uniti più che mai nel duetto "Pazzo di te" che presenteranno al Festival di Sanremo e con il quale puntano a vincere la gara. Insieme sul palco dell'Ariston per la 74esima edizione della kermesse che inizierà il 6 febbraio e terminerà domenica 10 con un vincitore... o forse un duo. La canzone con cui si esibiranno i due artisti mette a nudo il sentimento dell'amore attraverso le considerazioni di due uomini che giungono a una conclusione: «amarsi è semplice».

"Pazzo di te" brano di Francesco Renga e Nek - Testo

di F. Renga - D. Mancino - D. Faini - Nek - F. Renga

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Edizioni Curci/Favole/ Neviani Publishing/Interno32

Milano - Brescia - Sassuolo (MO) - Milano

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA