Fabrizio Moro: «Alcol e droga, mio figlio mi ha salvato. Quante liti con Ermal Meta,:abbiamo un caratteraccio ma siamo fratelli»

Uno dei cantautori più apprezzati in Italia, Fabrizio Moro, sta per tornare sul palco del Festival di Sanremo, in vesti molto diverse. Dopo aver partecipato per sette volte come artista in gara, e aver vinto due volte (la prima con Pensa, a Sanremo Giovani e la seconda volta con Non mi avete fatto niente, con Ermal Meta), il cantante da San Basilio sarà ospite durante la serata dei duetti, cantando con Il Tre, portando un medley dei suoi successi. In una recente intervista al Corriere della Sera, in vista dell'uscita del suo secondo film da regista, Fabrizio ha aperto il suo cuore e ha raccontato alcuni momenti molto delicati.