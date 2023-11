Antonella Clerici fa una gaffe su Arisa, poi il messaggio ai fan: «Non nascondo mai niente». Cos'ha detto

di Cristina Siciliano

Se c'è una conduttrice che non ha mai avuto paura di mostrare la sua semplicità quella è Antonella Clerici che, nel corso degli anni, ha deciso di mostrarsi così com'è ai suoi telespettatori, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Tuttavia, durante la puntata di È sempre mezzogiorno, che ha visto come ospite il cantante napoletano Clementino, la conduttrice ha avuto un momento di imbarazzo. Un piccolo scambio di battute con il cantante ha portato a una confusione in merito alla presenza di Arisa nel programma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Grazie x la sensibilita' che il pubblico ha di starmi vicino quando conta percependo i miei disagi. Non nascondo mai niente❤️ https://t.co/RDhAwvE4CW — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) November 24, 2023

Le parole di Antonella Clerici

Clementino, già ospite in passato a "È sempre mezzogiorno" è arrivato questa volta per promuovere il ritorno di The Voice Kids, che andrà in onda questa sera su Rai 1 in prima serata.

«Anche io - ha sottolineato Antonella Clerici -. Ieri è stata qui con noi». Daniele Persagni, cuoco della trasmissione, ha subito chiesto alla conduttrice se Arisa avesse preso parte alla trasmissione come ospite in futuro, evidenziando l'errore della Clerici. Colta a sorpresa dalla correzione, la conduttrice ha inizialmente insistito sulla presenza di Arisa nello show, per poi correggersi poco dopo: «Si esatto, domani». Antonella Clerici ha poi cercato di giustificare l'errore: «Io ormai ho perso il senso del tempo. Scusate ma tra i due programmi non capisco neanche più a che giorno siamo».

Il messaggio social Antonella Clerici

A tale proposito, nelle ultime ore Antonella Clerici sul suo profilo Twitter/X ha condiviso un messaggio di ringraziamento al pubblico nonostante la gaffe. «Grazie per la sensibilità che il pubblico ha di starmi vicino quando conta percependo i miei disagi - ha sottolineato Antonella Clerici -. Non nascondo mai niente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 17:04

