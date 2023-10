Paola Perego, morto lo zio: sui social il dolore della conduttrice. «Come farò senza di te?»

di Redazione Web

Grave lutto in famiglia per Paola Perego. La conduttrice ha pubblicato attraverso un post Instagram alcune foto con lo zio e una dedica toccante che commosso la maggior parte dei suoi follower. Numerosissimi sono stati i messaggi di cordoglio a corredo del post di Paola Perego, soprattutto da alcuni personaggi dello spettacolo come Simona Ventura, Sandra Milo, Elisabetta Gregoraci, Antonella Clerici e Simona Izzo. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la conduttrice a corredo del post Instagram.

La dedica di Paola Perego

«Zio abbiamo condiviso una vita e ora chi mi chiamerà “gioia”? Chi ci sarà quando avrò bisogno di sfogarmi - ha scritto Paola Perego a corredo del post Instagram -.

Paola Perego ha condiviso nelle ultime ore un video riguardo alle prove a cui si sta sottoponendo in vista del suo debutto come concorrente di Ballando con le stelle 2023 che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. La showgirl ha come partner il ballerino 39enne Angelo Madonia.

Il video che Paola Perego ha pubblicato sul suo profilo Instagram riguarda il suo tipo di allenamento in vista dell'inizio del programma. Flessioni, tantissime flessioni. «Giornate lunghe - ha scritto Paola Perego su Instagram -. Manca sempre meno al 21 ottobre. Sono quasi pronta. Vero Angelo?». Tra i numerosi commenti c'è anche quello della conduttrice radiofonica Ema Stokholma: «Brava».

