Matilde Gioli rivela: «Sono pronta ad avere figli e sposarmi con Alessandro Marcucci»

Matilde Gioli si dice innamoratissima di Alessandro Marcucci, l'istruttore di equitazione al quale è legata da un anno. A quanto pare, sembrerebbe che a unire i due sia stata la passione comune per i cavalli. E con una lunga dedica d'amore, lo scorso febbraio Matilde ha voluto presentare ai suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram, l'uomo che è stato in grado di catturarle il cuore. Superati i rumor nel mese di marzo in merito ad una loro separazione, l'attrice di Doc nelle ultime ore ha parlato del forte amore che prova per Alessandro e del suo desiderio di diventare mamma presto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Matilde Gioli

«Era il 2021, vivevo ancora a Milano e stavo a Roma per le riprese di Doc 2, un weekend ero troppo stanca per tornare a casa e andare al mio solito maneggio - ha raccontato Matilde Gioli in un'intervista a Vanity Fair -.

L'attrice ha aggiunto: «Lui è molto riservato, non ama lo show off. Per lui posto addirittura troppo della nostra storia, anche se sa che è il mio modo di urlare al mondo quanto mi rende felice. Non è nemmeno affascinato dal mio ambiente, e per fortuna non è di quelli che ci si infila per sfruttare l’occasione. Mi accompagna quando ho bisogno del suo sostegno».

Proposta di matrimonio e figli

Matrimonio e figli: Matilde Gioli è stata chiara. «Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale. Sto temporeggiando perché è criptico e non vorrei privarlo di un gesto a cui tiene. - ha sottolineato Matilde durante l'intervista a Vanity Fair -.Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione».

