Fabio Fazio: «Simona Ventura al tavolo di Che tempo che fa». L'annuncio del grande ritorno

Non è stato un divorzio facilissimo quello tra Fabio Fazio e la Rai. Tuttavia, l'addio di Che Tempo Che Fa, che trasloca da Rai 3 al Nove (canale televisivo italiano privato edito da Discovery Italia, divisione del gruppo Warner Bros) ha portato tante novità: tra le tante, il ritorno di Simona Ventura. L'annuncio è arrivato sui social da Fabio Fazio in vista del debutto sul Nove, fissato per domenica 15 ottobre. «Ora possiamo dirvelo: al tavolo di Che Tempo Che Fa tornerà super Simona Ventura». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Fabio Fazio

«Simona Ventura ritroverà la mitica compagnia di Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, il direttore e vicedirettore di 'Novella Bellà, Nino Frassica e tanti altri amici».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 12:48

