Fabio Fazio, audio social ai fan di Che Tempo che fa: «Stiamo tornando sul 9, mi raccomando non facciamo il contrario»

Tavola pronta per la nuova stagione di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, il quale ha detto addio alla Rai per traslocare sul Nove. Parte con obiettivi bassi, almeno dichiatati, la nuova avventura del conduttore a Che Tempo che fa che fa, che cambia veste ma senza perdere le sue caratteristiche. Mancano solo sette giorni all'inizio della trasmissione e Fabio Fazio nelle ultime ore ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram: un audio e una foto che non sono passati inosservati ai fan della trasmissione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Esattamente fra una settimana torniamo e staremo insieme - ha scritto Fabio Fazio a corredo del post Instagram -.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato da Fabio Fazio sul suo profilo Instagram. «Tutti con te, siamo prontissimi», ha scritto una fan. E ancora: «Finalmente, sono sicura che farete un boom di ascolti». «Ieri sera ero già pronta sul divano, convita di vedere la prima puntata. Ho sbagliato data ma non vedo l'ora», ha scritto ancora un'altra fan.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 10:54

