Amanda Lear: «Ho detto di no ai Maneskin, ecco perché. Volevo essere pagata ma si sono offesi»

di Redazione Web

Un "no" diretto ai Maneskin. Tuttavia, a quanto pare, il rifiuto di Amanda Lear è stato del tutto involontario. Infatti, la soubrette, nelle ultime ore, ha infatto voluto chiarire un fraintendimento che si è creato durante Sanremo quando la band ha invitato Lear ad esibirsi con loro. La soubrette francese ha svelato l'aneddoto durante un'intervista. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Giorgia Soleri, il trasloco dopo la rottura con Damiano: «Non ho un letto, dormo sul materasso gonfiabile…»

Damiano David: «Giorgia Soleri? Sarei morto senza di lei. Denuncerò chi ha diffuso il video del bacio»

Le parole di Amanda Lear

«Vengo poco in Italia. Io vivo in Francia, non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi ma tre anni fa all'estero no - ha raccontato Amanda Lear in un'intervista a Splendida Cornice su Rai3.

La cover a Sanremo

Durante il Festival di Sanremo i Maneskin hanno conquistato il pubblico quando hanno cantato la cover "Amandoti" insieme a Manuel Agnelli. Tuttavia, stando a quanto riferisce Amanda Lear, prima di scegliere Manuel Agnelli per le cover, la band lo aveva poposto a lei.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA