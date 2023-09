Damiano David: «Giorgia Soleri? Sarei morto senza di lei. Denuncerò chi ha diffuso il video del bacio»

di Redazione Web

A tre mesi di distanza dalla rottura con Giorgia Soleri, Damiano David, frontman dei Maneskin, è tornato a parlare delle sue sensazioni e delle sue emozioni. «La storia con Giorgia è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perso su cui muovermi è fondamentale». Sono queste le dichiarazioni del frontman dei Maneskin ai microfoni di Passa dal BSMT. Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso giugno è stato divulgato sui social un video mentre Damiano David bacia in discoteca un'altra ragazza. Adesso andiamo a vedere cosa ha detto a riguardo.

«Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in televisione, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita - ha sottolineato Damiano David ai microfoni di Passa dal BSMT-.

Poi, ha aggiunto: «Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Basta avere paura di risultare antipatici, io non sono antipatico se ti dico di no ad una foto. E non è questione di spocchia: certo, noi abbiamo un grande privilegio, quindi ci dobbiamo prendere anche gli aspetti negativi. Ma qui si tratta di rispetto del privato e della sfera umana».

La relazione

«La relazione è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che il pubblico aveva di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stata fondamentale - ha sottolineato Damiano David-. Una persona intelligente, che mi ha insegnato tante cose».

Poi, ha concluso: «Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto».

