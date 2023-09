Maneskin, trionfo ai VMAs 2023: vincono il premio Best Rock e... Taylor Swift manda un bacio a Damiano VIDEO

di Redazione web

I Maneskin sono una delle rock band più influenti del panorama musicale mondiale odierno. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo e anche le star più grandi del jetset, basti pensare al bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, che si complimenta per il talento di Victoria. Nelle scorse ore, la band romana è stata premiata con la statuetta dei VMAs 2023 per la categoria Best Rock e Damiano ha anche attirato l'attenzione di Taylor Swift. Ma andiamo con ordine.

Damiano dei Maneskin, lo sfogo durante il concerto a Milano: «Prendete nota prima di scrivere str***ate»

Damiano dei Maneskin dopo l'Olimpico: «Un sogno diventato realtà». La tenera reazione dei fan

I Maneskin ai VMAs 2023

I Maneskin, ormai, sembrano essere sul tetto del mondo. Il gruppo romano che ha cominciato a esibirsi in Via del Corso a Roma è ora uno dei più rispettati e, soprattutto, ascoltati del mondo. Proprio questa notte (stando al fuso orario italiano), Damiano e compagni sono saliti sul palco del Prudential Center del New Jersey, Stati Uniti, dove si teneva la serata dei premi VMAs, ideati da MTV, e dove si sono esibiti con il loro singolo "Honey (Are you coming?)". Dopodiché sono stati premiati con la statuetta del concorso, raffigurante un astronauta d'argento, per la categoria Best Rock 2023.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🎥| <a href="https://twitter.com/taylorswift13?ref_src=twsrc%5Etfw">@TaylorSwift13</a> blowing a kiss to Maneskin's Damiano <a href="https://t.co/1WQuJ7nc1i">pic.twitter.com/1WQuJ7nc1i</a></p>— The Swift Society (@TheSwiftSociety) <a href="https://twitter.com/TheSwiftSociety/status/1701802789066645756?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Il bacio di Taylor Swift a Damiano

Nelle ultime ore, poi, è diventato virale sui social il video in cui si vede la cantante Taylor Swift che manda un bacio plateale a Damiano David che si sta esibendo sulle note di "Honey (Are you coming?)". Il cantante, grazie al suo fascino, ha riscosso grande successo anche tra le colleghe internazionali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA