Maneskin, la dedica speciale a Roma (dopo le due date sold out): «Vi amiamo, grazie di tutto»

I Maneskin si stanno esibendo in tutta Europa con il loro Rush World Tour e, ovviamente, hanno toccato anche l'Italia. La band romana uscita da X-Factor e diventata un fenomeno dalla musica made in Italy nel mondo, si è esibita a Roma allo stadio Olimpico per due sere di seguito, il 20 e il 21 luglio, registrando, in entrambe le date, il tutto esaurito. Il gruppo ha, quindi, dedicato un pensiero social alla propria città natale.

Il post Instagram dei Maneskin

Con una serie di foto prese dalle due serate di concerto a Roma, i Maneskin hanno voluto ringraziare i loro fan per essersi presentati così numerosi e aver ballato e cantanto con la loro musica. La band romana, su Instagram, ha scritto: «Finalmente Roma, Stadio Olimpico x2. I nostri cuori sono letteralmente esplosi! Grazie per il vostro calore e le incredibili serate che abbiamo vissuto. Migliore show di sempre, vi amiamo», con tanto di rosa rossa.

I Maneskin, infatti, com'è giusto che sia, sono molto legati all'Italia, loro Paese di origine e, proprio per questo motivo, la dedica è ancora più speciale.

Il commento di Victoria

Il post dedica dei Maneskin ha riscosso moltissimo successo su Instagram, tanto che, in poche ore, like e commenti sono schizzati verso numeri altissimi. Tra gli apprezzamenti dei fan, spunta anche quello di Victoria De Angelis, bassista del gruppo, che ha scritto: «Vi amiamo!», con diversi cuori rossi.

