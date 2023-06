Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, flirt (social) dal 2017: i commenti cancellano ogni dubbio

di Redazione web

La fine della storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è stato un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia (una delle più amate sui social). Il cantante dei Maneskin ha fatto sapere con una storia Instagram, pubblicata subito dopo l'uscita di un video in cui bacia la nuova fiamma, Martina Taglienti, che la sua relazione con l'attivista era ormai finita da qualche giorno. Ai follower, però, non sfugge niente: il flirt social tra Damiano e la modella va avanti dal 2017.

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin si lasciano: lei non segue più nessun membro della band su Instagram

Giorgia Soleri risponde alle follower: «Quando sto male, mi isolo da tutto»

La conoscenza tra Damiano David e Martina Taglienti andrebbe avanti ormai da qualche anno. I due, infatti, si sarebbero scambiati più volte commenti social (molto fraintendibili) in cui si rivolgono l'uno all'altra in modo molto amichevole. Ad esempio, sotto alcune foto della modella, il cantante ha scritto: «Ti amooo» oppure «Posso dire che sei la mia fidanzata?». Damiano e Martina si sarebbero conosciuti grazie a Victoria De Angelis che è molto amica della modella e che, invece, stando ad alcune indiscrezioni non aveva un bel rapporto con Giorgia Soleri. Dopo il video in cui i due si baciano in discoteca, i follower di Martina sono lievitati: da 57mila sono passati a essere quasi 65 mila.

Martina Taglienti, la bionda (amica di Victoria De Angelis) che bacia Damiano David dei Maneskin

Il non commento di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non ha ancora commentato nulla per quanto riguarda la fine della sua storia d'amore con Damiano David. L'unica azione "silenziosa" messa in atto dall'attivista è stata quella di non seguire più nessun membro dei Maneskin su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA