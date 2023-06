Damiano dei Maneskin si tinge (di nuovo) i capelli: «Questo è il mio colore». I fan lo bocciano: «Stavi meglio biondo»

di Redazione web

Damiano David, in questi giorni, è stato al centro del gossip per la fine della sua storia con l'influencer e attivista Giorgia Soleri, con la quale faceva coppia fissa da ormai sei anni. I due non hanno resto noti i motivi per cui si sono lasciati, fatto sta che sia lui che lei sono molto presi con i propri progetti lavorativi. In questo momento, Damiano è in Spagna dove, con i suoi Maneskin, sta tenendo una serie di concerti e ha cambiato nuovamente colore di capelli. La foto su Instagram ha lasciato senza parole i fan.

Il post Instagram di Damiano David

I fan di Damiano David sono ormai abituati ai suoi cambiamenti continui in fatto di capelli. Il cantante, infatti, ogni due per tre prova nuovi colori e tonalità che, in un modo o nell'altro, piacciono sempre ai suoi follower. L'artista ha comunicato l'ennesimo cambio look postando una foto sul proprio profilo Instagram e scrivendo la didascalia: «Il platino è il mio colore», aggiungendo l'emoticon dell'anello. Prima di virare verso la gradazione più estrema del grigio, Damiano era biondo e, in occasione della finale di Europa League, si era tinto la testa di giallorosso, i colori della sua Roma. Prima ancora, invece, il cantante aveva sfoggiato un rosso accesissimo.

I commenti dei fan

Ovviamente, non appena Damiano David ha pubblicato la foto del suo nuovo look su Instagram, i fan sono impazziti e in moltissimi hanno commentato lo scatto.

