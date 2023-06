Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin, frecciatina dopo la rottura? Il messaggio inequivocabile: «Che vita di mer...»

di Redazione Web

Non è tardata ad arrivare, in questi giorni, la replica di Giorgia Soleri all'annuncio di Damiano David dei Maneskin in cui quest'ultimo ha comunicato la rottura con l'influencer dopo aver baciato la modella Martina Taglienti in discoteca.

L'ex concorrente di Pechino Express si è quindi lasciata andare prima ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, facendo anche rivelazioni scottanti: la relazione tra Damiano e Giorgia non era monogama. E non solo, l'influencer si è detta arrabbiata tant'è che ha smesso di seguire su Instagram il cantante e tutti gli altri componenti della band. Ma nelle ultime ore, la Soleri ha pubblicato una foto "sospetta" che non è passata inosservata ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Giorgia Soleri trasloca dalla casa in cui viveva con Damiano (e se ne va a Milano): «Dopo i Rolex, ora i gatti?»

Giorgia Soleri, altra story su Instagram dopo l'addio a Damiano: «Che faccia ha un incubo?». Ma non è come sembra

Nelle ultime ore, Giorgia Soleri si è mostrata nelle sue Instagram stories in treno verso Roma per partecipare alla sfilata per i diritti Lgbt+ (Pride).

L'influencer ha pubblicato una foto di lei che indossa una maglia a sfondo bianco e una scritta: «Che vita di mer*a». A questo punto, i fan hanno interpretato l'immagine come una frecciatina di conseguenza a quanto è accaduto con il cantante dei Maneskin. Naturalmente si tratta solo del pensiero di alcuni utenti.

