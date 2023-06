Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, i flirt social negli anni: ecco tutti i commenti che scatenano i fan

La fine della storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è stato un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan che da anni seguivano le vicissitudini della coppia. Un binomio che sembrava essere vincente e soprattutto capace di durare nel tempo e, proprio per questo, capace di conquistare il pubblico dei social.

Ma dopo la diffusione della notizia della rottura e di quel bacio galeotto, pubblicato su TikTok, l'interesse si è subito riversato su Martina Taglienti la ragazza che sembra aver rapito il cuore a Damiano dei Maneskin. E i più attenti si sono accorti di qualche commento (sui social network) che rivela un flirt social che va avanti da ben 6 anni.

«Damiano e Giorgia Soleri? Sempre stata una messa in scena». Fabrizio Corona: coppia improponibile dal punto di vista estetico e ideologico

Damiano lascia Giorgia e bacia Martina. Victoria, love-story con la modella Luna

Il recente evento di discussione nazionale riguarda il bacio tra Damiano David, il cantante dei Maneskin, e Martina Taglienti, una modella che fa parte del circolo della band ed è una stretta amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

La questione sta facendo molto rumore per via del fatto che in molti pensavano che il cantante stesse ancora insieme a Giorgia Soleri.

Esaminando i social network della ragazza e del gruppo, infatti, si è scoperto che questa relazione non è nata improvvisamente, ma ha radici più profonde. Andiamo a scoprire il motivo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 10:48

