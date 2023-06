Giorgia Soleri, altra story su Instagram dopo l'addio a Damiano: «Che faccia ha un incubo?». Ma non è come sembra

di Redazione web

Giorgia Soleri, in questi giorni, è sotto ai riflettori per la fine della sua storia d'amore (durata per ben sei anni), con Damiano David, il frontman dei Maneskin. Nonostante, inizialmente, l'attivista non si fosse esposta sul motivo per cui la relazione era giunta al capolinea, ha, poi, spiegato tramite alcune storie perché si è arrivati a questa decisione. L'influencer, proprio ieri, giovedì 8 giugno, aveva smesso di seguire tutti i membri della band. Ad esempio, era da tempo che si vociferava che tra lei e Victoria De Angelis non corresse proprio buon sangue.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Oggi, venerdì 9 giugno, Giorgia Soleri ha deciso di commentare la fine della sua storia con Damiano David, spiegando ai suoi follower che la sua relazione con il cantante non è mai stata intesa come "monogama". Fatto sta, che la loro separazione è stato un fulmine a ciel sereno, dato che, la coppia sembrava essere molto affiatata. Dopo aver condiviso il suo pensiero, l'attivista è tornata a occuparsi del suo lavoro e non. L'ultima storia che ha pubblicato su Instagram, la vede stesa sul lettino di uno studio dentistico. Giorgia scrive: «Che faccia ha un incubo? Inizio io a dirvelo».

La storia d'amore tra Giorgia e Damiano

Giorgia Soleri e Damiano David hanno sempre voluto mantenere una certa privacy nel loro rapporto. I due, infatti, solo da qualche tempo si erano palesati come coppia anche sui social, prima, invece, tenevano un po' nascosta (per quanto possibile) la loro relazione.

