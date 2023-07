Damiano dei Maneskin, lo sfogo durante il concerto a Milano: «Prendete nota prima di scrivere str***ate»

di Redazione web

Damiano David è uno dei nomi più chiacchierati del momento e questo perché, attualmente, lui e compagni, che formano la band dei Maneskin, si stanno esibendo in varie città europee con il loro tour. Questa sera, martedì 25 luglio, il gruppo romano suonerà per la seconda sera di fila allo stadio San Siro a Milano e, proprio ieri, è successo un episodio che vede come protagonista proprio il frontman Damiano.

"prima che scrivete stronzate, ho sputato sul palco, teste di cazzo"

Damiano David ha pubblicato, prima, un post Instagram in cui scrive: «Ci vediamo stasera Milano» e, poi, una storia in cui riporta un momento preciso dello spettacolo a San Siro. Il cantante a petto nudo, con pantaloni di pelle e madido di sudore si ferma un attimo, guarda il pubblico dritto davanti a sé e, ancora con il fiatone dopo l'ultima canzone, dice: «Prima che scriviate str*** su TikTok ho sputato sul palco, è vero teste di c***. Ora, chiarito questo, andiamo avanti». A corredo del video, un "promemoria" che recita: «Take notes» ovvero «Prendete nota». Il filmato del gesto, tanto trasgressivo quanto discutibile, ha fatto subito il giro dei social scatenando i commenti più disparati.

In realtà, nonostante possa sembrare un po' esagerato, moltissimi artisti di fama mondiale sputano o rovesciano acqua, alcolici o energizzanti sul palco. Damiano dei Maneskin, per quanto possa sembrare cool, non è certo un rivoluzionario in tal senso: basta andare indietro nel tempo e guardare qualche concerto dei Kiss, ad esempio.

Il tour dei Maneskin

Il tour dei Maneskin procede a gonfie vele: la rock band romana, in questo momento, si sta esibendo in Italia dove ha fatto il tutto esaurito sia a Roma che a Milano. Comunque sia, il gruppo ha riscosso moltissimo successo anche nelle altre città europee dove ha suonato davanti a migliaia di fan urlanti.

