Damiano dei Maneskin dopo l'Olimpico: «Un sogno diventato realtà». La tenera reazione dei fan

Damiano David, frontman dei Maneskin, ama condividere con i suoi fan i suoi pensieri e le sue sensazioni in merito alla sua musica e alle sue emozioni. Emozioni che, sicuramente, sono state molto forti nelle due serate quando, insieme ai suoi compagni, si è esibito allo stadio Olimpico sul terreno di gioco su cui la sua squadra del cuore, la Roma, disputa le partite di Serie A o sul quel campo sul quale si sono esibiti i più grandi musicisti di tutti i tempi.

Il post Instagram di Damiano David

Damiano David può dire di avere realizzato un altro dei suoi sogni nel cassetto, ovvero essersi esibito insieme ai suoi Maneskin allo stadio Olimpico. Il cantante romano ha, quindi, voluto raccogliere in un post Instagram alcuni scatti mozzafiato che lo ritraggono in vari momenti delle due serate romane (20 e 21 luglio) e, ancora una volta, ha desiderato ringraziare i suoi milioni di fan, scrivendo: «Qualche volta i sogni si realizzano».

Il post ha riscosso moltissimo successo e alcuni dei suoi follower hanno commentato con frasi del tipo: «È stato bellissimo vederti emozionato», «Che spettacolo, quante emozioni.

Il successo planetario dei Maneskin

In questo periodo, i Maneskin sono una delle band più acclamate in tutto il mondo. I quattro ragazzi romani, infatti, continuano a registrare il sold out in quasi tutte le date che pianificano e all'interno delle piattaforme musicali sono tra gli artisti più ascoltati degli ultimi anni.

