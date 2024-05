Andrea Giambruno dolce papà, con la figlia Ginevra allo Stadio Olimpico: dietro di loro anche la mamma di Giorgia Meloni

di Luca Uccello

Per chi farà il tifo Ginevra, la flglia di Andrea Giambruno e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Le possibilità sono due: Lazio come la nonna materna, Anna Paratore o Juventus come suo padre. Entrambi allo stadio Olimpico qualche giorno fa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lei con la sciarpa della Lazio al collo, lui in giacca e cravatta.

Andrea Giambruno con la figlia allo stadio

In tribuna in braccia al papà c'era anche lei, Ginevra. Felice, sorridente, coinvolta proprio da Andrea Giambruno che non si è staccata nemmeno un solo attimo da lei. E la nonna? Lei non perde una sola partita della sua Lazio.

Da buon papà Andrea ha riportato a casa la sua piccola Ginevra tra le braccia di mamma Giorgia. Ma alla sua piccola ha strappato una promessa. Per la finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma a metà maggio saranno ancora insieme, tutte e due ancora allo stadio Olimpico. Ma questa volta Ginevra ha promesso di resistere fino alla fine, supplementari e rigori compresi...

Giovedì 2 Maggio 2024

