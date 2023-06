Roma-Siviglia, Damiano dei Maneskin contro l'arbitro: «I soldi vincono sempre»

di Redazione web

Damiano David è un tifoso accanito della Roma, la sua più grande passione dopo la musica. Il cantante dei Maneskin non ha mai fatto segreto della sua fede giallorossa, anzi, anche quando si trova dall'altra parte del mondo con la band, ma la squadra ha qualche incontro importante, ecco che si presenta sugli spalti dello stadio Olimpico. La Roma, proprio nelle scorse ore, ha giocato un match molto importante, ovvero la finale di Europa League contro il Siviglia. Al termine della partita (vinta ai rigori dagli spagnoli per 5-2), Damiano si è scaglaito sui social contro l'arbitro Taylor. Ma andiamo con ordine.

Lo sfogo social di Damiano David

Damiano proprio non ci sta. Oltre alla delusione ricevuta dopo che la sua Roma era a un passo da vincere l'Europa League, ma non ce l'ha fatta ad alzare la coppa, il cantante non ha proprio digerito l'arbitraggio (a detta di molti addetti ai lavori) non sempre corretto. Il frontman dei Maneskin ha scritto sul proprio profilo Instagram, con tanto di foto dell'arbitro inglese Anthony Taylor (che ha diretto la finale europea): «I soldi vincono sempre».

Infatti, il direttore di gara avrebbe negato un rigore ai giallorossi che, se lo avessero realizzato, sarebbero potuti andare sul 2-0 e chiudere il match, dato che, Dybala li aveva già portati in vantaggio segnando al 34esimo minuto. Inoltre, ai tifosi giallorossi presenti a Budapest non è piaicuto nemmeno il fatto che siano piovuti cartellini gialli nei confronti della loro squadra del cuore.

Damiano David e l'amore per la Roma

Damiano David aveva pubblicato alcune storie Instagram dove descriveva il suo viaggio da Roma verso l'Ungheria. Per supportare la propria squadra del cuore, il cantante ha (per l'ennesima volta) cambiato colore di capelli: si è tinto metà testa di giallo e metà di rosso. Pazzia che solo un vero tifoso può capire.

