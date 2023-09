Damiano David, il messaggio per Taylor Swift e l'invito per Shakira

di Redazione web

I Maneskin grazie alla loro musica e al loro stile innato stanno facendo impazzire i fan di tutto il mondo. La loro performance ai VMAs di MTV, che si sono tenuti il 12 settembre presso il Prudential Center di Newark, in New Jersey, ha catturato l'attenzione di star mondiali come, ad esempio, Taylor Swift che ha anche mandato un bacio a Damiano mentre lui si esibiva. Nel suo ultimo post Instagram, il frontman cita la popstar ma non solo lei, c'è "un'invito" anche per Shakira.

Maneskin, trionfo ai VMAs 2023: vincono il premio Best Rock e... Taylor Swift manda un bacio a Damiano VIDEO

Damiano dei Maneskin, lo sfogo durante il concerto a Milano: «Prendete nota prima di scrivere str***ate»

Il post Instagram di Damiano David

Damiano David ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ringrazia tutti i suoi fan che sono anche i fan dei Maneskin, per averli votati e aver permesso, quindi, che vincessero il premio di categoria, ovvero Best Rock. Durante l'esibizione della band romana, tutto il mondo ha assistito alla tacita ma plateale "benedizione" di Taylor Swift. Mentre, Damiano intonava "Honey (Are You Coming?)", la popstar gli ha mandato un bacio e, quindi, il cantante ha deciso di ringraziarla citandola nel suo post Instagram. Prima ha postato una foto che recita: «Alta, bionda e bellissima», caratteristiche che appartengono a Taylor Swift e, poi, nella didascalia ha aggiunto: «Grazie per la benedizione, adesso siamo tutti alti, biondi e bellissimi».

L'invito a Shakira

Inoltre, nelle sue ultime storie Instagram, Damiano David ha anche citato la cantante Shakira. Il frontman dei Maneskin ha assistito alla sua esibizione dal dietro alle quinte e la popstar ha mostrato le proprie doti con la chitarra. Quindi, Damiano ha scritto: «Ci piacerebbe avere una seconda chitarrista».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA