Brad Pitt non ha ancora presentato Ines De Ramon ai figli: ecco il motivo

di Redazione Web

Quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno annunciato la fine del loro matrimonio, molti fan della coppia hanno smesso di credere nell'amore. Da quel momento in poi sono arrivati i primi problemi senza fine riguardo all'affidamento e le accuse di violenza. Da allora entrambi hanno preso due strade diverse. Infatti, Brad Pitt oggi ha una nuova fidanzata: Ines De Ramon. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme ad un concerto di Bono a Los Angeles e da quel momento la coppia resiste sempre di più. Tuttavia, stando ad alcune indescrizioni l'attore non avrebbe presentato ancora la sua fidanzata ai suoi figli. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

A quanto pare Brad Pitt non avrebbe presentato Ines ai suoi figli Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. Il motivo? Secondo la testata Us Weekly l'attore vuole dare il giusto tempo alle cose. «Brad Pitt non ha fretta - si legge dal tablod statunitense -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 21:18

