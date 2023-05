Fabio Fazio ringrazia il pubblico dopo l'addio alla Rai: «Il vostro affetto mi ha consolato, sono stati 40 anni bellissimi»

Post di saluto sui social di Fabio Fazio il giorno dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. «Sono stato travolto da un'ondata di affetto e commozione che mi ha consolato e riscaldato - dice il conduttore in un video -. Il nostro rapporto continuerà, spero a lungo. Intanto mi porto via il ricordo bellissimo dell'abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito e in studio mi hanno fisicamente abbracciato e voglio restituire a tutti l'affetto ricevuto. Sono stati 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi».

«Poi - conclude il conduttore che porterà il suo programma sul Nove -, se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, cercheremo mondi inesplorati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 14:05

