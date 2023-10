Gigi Hadid e Bradley Cooper, nuova coppia? «A cena insieme a New York». Fan impazziti

di Redazione Web

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono una nuova coppia? A quanto pare i due avrebbero cenato in uno dei ristoranti italiani preferiti delle celebrità, ossia il Via Carota, nel West Village a New York. All'uscita del ristorante i due sono stati paparazzati insieme e questo ha alimentato il dubbio dei fan. Gigi e Bradley sono i protagonisti di questa storia d'inizio ottobre, rimbalzata dall'America al resto del mondo in un batter di click. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cerchiamo di capire tutti gli intrecci. Sono in due fasi diversi della carriera, hanno venti anni di differenza ma entrambi sono genitori single. Niente di ufficiale. Questa cena fa molto parlare poiché fino a quelche mese fa si diceva che la modella uscisse con Leonardo DiCaprio, che in realtà è molto amico di Bradley Cooper da quasi trent'anni.

Tuttavia, la cena è stata del tutto informale poiché Gigi Hadid indossava una semplice minigonna beige con una t-shirt bianca mentre Bradley aveva un outfit totalmente sportivo con un berretto in testa.

E quindi sorge spontaneo chiedersi: è nata una nuova coppia ad Hollywood?

Non ci resta che aspettare per avere maggiori informazioni in merito.

