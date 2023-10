Ballando con le Stelle, Milly Carlucci mostra le prove di Carlotta Mantovan: «Coppia vincente»

di Redazione Web

Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci sta per arrivare. Il cast è stato svelato, la giuria anche, mancavano all'appello solo gli abbinamenti vip-maestri ma anche questi ci sono. Anzi, addirittura sono in fase di prova. Infatti, proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra le prime prove di Carlotta Mantovan, giornalista e moglie del compianto Fabrizio Frizzi insieme al ballerino Moreno Porcu. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato sul profilo Instagram di Milly Carlucci. «Speriamo che vinca lei», ha scritto una fan.

Tra i maestri di questa nuova edizione nessuna novità, come neanche tra i giurati. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto ma anche di Selvaggia Lucarelli ci saranno ancora. Milly prende la via della certezza e riconferma tutti.

Adesso non ci resta che aspettare l'inizio di questa nuova edizione...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 20:44

