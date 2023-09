Wanda Nara come sta? La confessione sulla malattia e i test medici: «Paura nell'attesa del risultato»

di Redazione Web

Ancora una volta Wanda Nara ha mostrato il suo coraggio e la sua forza. La showgirl argentina, nelle ultime ore, ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto mentre si sottopone alle cure mediche per combattere la battaglia contro la leucemia. Così la moglie di Mauro Icardi continua non perdere la sua voglia di vivere e la sua determinazione. Tuttavia, i momenti di fragilità non si possono controllare. E proprio per questo motivo, Wanda Nara ha scelto di condividere tali timori con i suoi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«La paura nell'attesa di un risultato, il timore che stia male qualcuno che ami - ha scritto Wanda Nara nelle sue Instagram stories -. La vita è bella ma ha momenti grigi. Vedo sempre tutto, i lati negativi e quelli positivi». A distanza di mesi, nonostante Wanda Nara sia seguita dai medici argentini con molta cura, per la prima volta ha deciso di esporre le sue paure.

Wanda Nara e la malattia

La notizia è arrivata dai media argentini. In particolare a lanciare la news è stato il giornalista Jorge Lanata durante il suo programma radiofonico Radio Mitre. La showgirl argentina è stata ricoverata a causa di forti dolori addominali. A dirla tutta i sospetti della malattia sarebbero arrivati prima con delle analisi di routine, mentre la diagnosi è stata fatta a Fundaleu, un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche.

