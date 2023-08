Wanda Nara scatenata allo stadio, dedica a Icardi: «Dove meriti di stare»

di Redazione Web

Wanda Nara scatenata allo stadio per supportare il marito Mauro Icardi e il Galatasaray. La dedica e le tante foto pubblicate sul profilo Instagram dell'imprenditrice argentina non sono passate inosservate ai fan. Wanda Nara ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories una foto del calciatore del Galatasaray inginocchiato in uno stadio in Turchia, mentre tiene le braccia aperte guardando la folla. «Congratulazioni per i tuoi 200 gol in carriera». Sono queste le parole dell'impernditrice a corredo della foto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wanda Nara ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si congratula con il marito Mauro Icardi. «Champions League stiamo arrivando.

Numerosissimi sono stati i like e i commenti dei fan. «La squadra più grande del mondo, siamo una famiglia molto grande e preghiamo per te e la tua famiglia», ha scritto una fan. E ancora: «Grande Mauro, siete stupendi».

