Wanda Nara affronta la malattia: «Mangiare mi rende felice e allenarmi mi fa bene»

di Redazione Web

Wanda Nara, dopo tanti rumors, ha ammesso di essere malata. La moglie di Mauro Icardi ha spiegato di avere la leucemia senza mai nominarla, ma sui social e nelle interviste ha mostrato di avere voglia di combattere, di andare avanti e di affrontare con la massima positività possibile quello che le sta accadendo. Wanda da sempre è apparsa come una guerriera e in questo momento delicato può contare sulla presenza di Mauro, nonostante i problemi che la coppia ha avuto in passato.

Temptation, Mirko e Greta si baciano in autostrada e scoppiano le polemiche: «Incoscienti». Poi le scuse

Stefano De Martino nel cast de Il collegio, il conduttore sarà la voce narrante dello show

Il post social

Di fronte alla malattia i due sembrano aver ritrovato la complicità e l'amore di sempre, pronti ad affrontare le nuove sfide che la vita sta ponendo loro davanti.

Il sostegno

Instancabile Wanda mostra i suoi allenamenti che continuano e il non voler rinunciare ai piaceri della vita. Sotto il post sono esplosi i commenti dei followers che le fanno i complimenti per come sta affrontando la cosa e tanti la appellano come modello ed esempio da seguire facendole forza per il percorso che sta facendo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA