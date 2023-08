Influencer vegana morta, parla la madre: «Ho provato a salvarla per 8 anni»

di Redazione Web

Vera Samsonova, 63 anni, mamma di Zhanna Samsonova, l'influencer russa vegana che sarebbe morta di fame a 39 anni in Malesia, sembra essere convinta che la causa della morte della figlia sia proprio nella sua dieta. La donna ha raccontato: «Ho combattuto per anni per salvarla, ma non mi ha mai ascoltato». Vera è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva per giorni prima di morire, ma ancora non c'è ufficialità sulla causa del decesso.

Litiga con il padre, gli spara e lo uccide: poi fa a pezzi il cadavere e gli dà fuoco

Esce per andare a lavoro e al ritorno trova un palo murato nel suo vialetto. L'insegnante chiede aiuto al web

La mamma

Intervistata dalla stampa russa la mamma della vittima, diventata famosa per i suoi video con ricette vegan e per essere fervida sostenitrice della cucina erbivora cruda, ha chiesto il silenzio. «Per favore, smettetela di scrivere cose brutte sul suo conto, fa molto male. Ha scelto questa strada. Ho combattuto per molti anni, ma lei non ha ascoltato sua madre», ha detto Vera. La donna ha anche raccontato di aver sentito gli amici della figlia che le hanno riportato che nell'ultimo periodo il suo aspetto era emaciato. Diverse volte hanno provato a dirle di farsi vedere da un dottore, ma l'influencer si sarebbe sempre rifiutata.

Le possibili cause del decesso

Secondo la madre, Zhanna, sarebbe stata uccisa da una infezione simile al colera che è stata peggiorata dalla sua dieta estrema.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA