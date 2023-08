Postina trovata morta nell'ascensore: il dramma durante il turno di lavoro, era lì da tre giorni

di Redazione Web

Una postina è rimasta per tre giorni bloccata in un ascensore ed è morta. Olga Leontyeva, 32 anni, stava consegnando la posta durante il suo turno nella capitale dell'Uzbekistan, Tashkent, quando è rimasta intrappolata in un ascensore senza la possibilità di chiedere aiuto. Non vedendola tornare la sera a casa la sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa, ma la donna è stata ritrovata dopo 3 giorni, senza vita.

Le indagini

Bloccata in un ascensore, con poco ossigeno, senza acqua, né cibo la 32enne non ce l'ha fatta a sopravvivere. L'elevatore era rimasto bloccato per un guasto tecnico, quindi non funzionava nemmeno il sistema di allarme e nessuno pare abbia sentito le sue grida. Secondo i rapporti l'ascensore aveva spesso subito problemi tecnici che non erano stati adeguatamente registrati dalle autorità.

La scoperta choc

Dalle indagini è emerso un video, che mostra la postina entrare nell'ascensore dove poi è rimasta intrappolata al piano terra.

