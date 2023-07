Litiga con il padre, gli spara e lo uccide: poi fa a pezzi il cadavere e gli dà fuoco

di Redazione Web

Uccide il padre dopo una discussione, poi lo smembra per smaltire i resti. Christopher Chase, 32 anni, di Casa Grande, negli Usa è stato accusato di aver sparato a suo padre, il 57enne Thomas Chase, e di aver bruciato il suo corpo smembrato in un fusto di metallo. Complice dell'uomo sarebbe stata sua madre, moglie della vittima, che lo avrebbe aiutato nello smaltimento del cadavere.

Bambina di 10 mesi dimenticata in auto sotto al sole dalla babysitter, la mamma la trova morta dopo 5 ore. Dentro c'erano 60 gradi

Influencer trans uccisa dall'ex fidanzato: «Ha sciolto il corpo nell'acido ma ha conservato la testa e un tatuaggio»

L'arrivo dei Vigili del fuoco

Subito dopo l'omicidio, il giovane Chase avrebbe preso in ostaggio tre persone prima di chiamare i servizi di emergenza sanitaria e consegnarsi alla polizia. A far scoprire cosa è accaduto nell'appartamento è stata una segnalazione fatta dai vicini di casa dell'omicida ai Vigili del fuoco per quello che sembrava essere un incendio. Arrivati sul posto i pompieri hanno notato l'uomo che fuggiva e hanno allertato le autorità.

I fatti

Quando i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme all'interno del bidone si sono accorti dei resti umani ed è scattata la denuncia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA