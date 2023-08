Wanda Nara, il papà Andres: «La situazione è grave, ma lei dice che non deve curarsi»

di Redazione web

Wanda Nara, ultimamente, è stata al centro delle notizie di gossip di tutto il mondo, per presunta diagnosi di leucemia. La moglie di Mauro Icardi ha rivelato alcuni particolari salienti della sua malattia all'amico e giornalista Angel de Brito che, però, ha più volte dichiarato di non volere dire nulla finché non lo farà in prima persona Wanda. Nel frattempo, a parlare è il papà dell'imprenditrice, Andrés, che dice di essere molto preoccupato per le condizioni di salute della figlia.

Le parole di Andrés Nara

Andrés Nara si è espresso in merito alla vicenda, che riguarda molto da vicino la salute di sua figlia Wanda Nara, ai microfoni di Socios del Espectaculo: «Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato. Hanno deciso (che Wanda si curi a Buenos Aires e non a Milano, ndr) così mentre Valentino (il primogenito che ha avuto con Maxi Lopez, ndr) rimane a giocare al River. Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io. Però, lei non è d’accordo anche perché al principio non pensava che la sua situazione fosse così seria.

Il rapporto con Maxi Lopez e Mauro Icardi

Infine, Andrés Nara ha concluso la sua intervista parlando del rapporto che ha con l'ex e l'attuale genero: «Maxi e Mauro sono due buoni padri, molto attenti e presenti. Non so cosa sia successo ma Maxi non è molto contento, lo vedo arrabbiato. Con Icardi, invece, non ho nessun rapporto».

