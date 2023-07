Wanda Nara e Icardi sotto assedio a Istanbul, tifosi del Galatasary in delirio per l'attaccante. E poi lo striscione per lei

di Redazione web

Wanda Nara, nelle ultime settimane, è stata al centro del gossip di tutto il mondo. Infatti, a causa di una fuga di notizie da parte dei media argentini, si è insinuato che all'imprenditrice fosse stata diagnosticata una forma di leucemia. La moglie di Mauro Icardi non ha mai confermato la notizia e, soprattutto, aveva chiesto di non fare più riferimento o domande in merito all'argomento anche per rispettare la privacy dei suoi bambini. Ieri, Wanda insieme alla famiglia è arrivata a Istanbul dove l'accoglienza è stata molto calorosa.

La storia Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara è volata da Buenos Aires a Istanbul dove Mauro Icardi giocherà con il Galatasaray, dato che, il Psg lo ha ceduto a titolo definitivo. L'attaccante aveva giù indossato la maglia del club turco lo scorso anno ma, a causa dalla lunga trattativa con la società francese e, poi, delle condizioni di salute della moglie, non c'era più alcuna certezza su quale sarebbe stata la sua squadra. Tutto, però, si è risolto per il meglio e la famiglia del giocatore è arrivata in Turchia proprio nella notte dove i tifosi, oltre, ad avere accolto molto calorosamente l'argentino, hanno voluto sincerarsi delle condizioni di Wanda con uno striscione che recita: «Guarisci presto».

Il post Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara, inoltre, ha anche pubblicato un post Instagram in cui ha raccolto tutti gli scatti e i video del lungo viaggio in jet privato dall'Argentina alla Turchia. L'imprenditrice, a corredo della serie di foto, ha aggiunto la didascalia: «Un lungo viaggio verso casa».

