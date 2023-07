Wanda Nara come sta. Torna sui social dopo le voci sulla leucemia: «Ecco la mia ultima settimana»

di Redazione web

Wanda Nara, nelle ultime settimane, è stata al centro delle notizie di tutto il mondo che riportavano il fatto che le fosse stata diagnosticata la leucemia. L'imprenditrice argentina, da quel momento in poi, non ha più pubblicato molto sul proprio profilo Instagram dove, invece, di solito, è molto attiva. Nelle scorse ore, però, la moglie di Mauro Icardi ha postato una serie di foto che raccontano come ha trascorso gli ultimi sette giorni.

Il post Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto che ha descritto con questa didascalia: «Foto random di questa ultima settimana». L'imprenditrice è in compagnia di suo marito Mauro Icardi, delle sue bambine Francesca e Isabella e di numerosi amici, oltre agli scatti in cui, invece, è alle prese con il make up prima di entrare in scena.

Wanda non sfiora minimamente l'argomento della sua salute che, nei giorni scorsi, ha fatto tanto parlare. L'imprenditrice aveva, infatti, spiegato che per mantenere alta la sua privacy e, inoltre, proteggere i suoi bambini, non sarebbe più tornata sul tema.

Come sta Wanda

Stando a quanto riferiscono i giornali sudamericani, Wanda Nara soffrirebbe di un'infiammazione alla milza e di un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi, sintomi che farebbero pensare alla leucemia. Queste anomalie erano state riscontrate a fronte di alcuni esami di routine. A proposito, Wanda aveva dichiarato: «La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame.

