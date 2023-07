Wanda Nara, come sta dopo il ricovero: dalle voci sui media argentini agli indizi social, cosa sappiamo

di Redazione web

Wanda Nara sta facendo preoccupare molto i suoi fan nelle ultime ore. La conduttrice si è sentita male mercoledì sera, ed è stata portata subito al pronto soccorso di Buenos Aires dove hanno iniziato a farle diverse analisi per capire meglio da dove potesse avere inizio il suo dolore addominale. La famiglia si è radunata in ospedale in attesa di capire meglio cosa possa essere successo.

I media argentini hanno iniziato a divulgare la notizia di una possibile malattia, ma la famiglia di Wanda Nara non ha confermato né smentito nulla. Mauro Icardi e i figli sono stati accanto alla conduttrice per tutto il tempo, in attesa di avere risposte certe. Quello che per adesso sappiamo è che Wanda Nara è stata dimessa dall'ospedale, ma qualcosa non torna. Andiamo a capire meglio la situazione.

Wanda Nara spaventa i fan: «Ricoverata a Buenos Aires». Dolori e analisi sballate: come sta

Wanda Nara, premio "rivelazione dell'anno". Poi il selfie (quasi) nuda a letto con Icardi. Fan scatenati

Le condizioni di salute di Wanda Nara

La conduttrice argentina era nel bel mezzo di importanti festeggiamenti, dopo aver portato a casa il premio come "rivelazione dell'anno" in Argentina e ha dovuto interrompere tutto per un acuto dolore addominale. Secondo alcune voci diffuse dall' Observador, le analisi del sangue della conduttrice sarebbero sballate: «Elevato numero di globuli bianchi e una milza estremamente ingrossata.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti. Nel frattempo, tutti i viaggi in programma per Wanda Nara e Mauro Icardi, con i figli, sono stati rimandati a data da destinarsi, per permettere alla conduttrice di svolgere tutti gli accertamenti del caso e poter tornare al più presto alla vita normale, con la sua famiglia. I fan rimangono in attesa che Wanda o Mauro dicano qualcosa ai fan, informandoli sullo stato di salute della showgirl.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA